https://ria.ru/20200702/1573785632.html
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:46
2020-07-02T16:11
сбербанк россии
экономика
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https://ria.ru/20200620/1573187197.html
Юджин Кокс
Самый тухлый банк...
81
elhacedor802
Похоже банки не заинтересованы во вкладах.
55
35
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях.
Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента. Такие условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, то ставка составит уже 3,3 процента (вместо прежних 3,8).
Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" также снизилась на 0,5 процентного пункта — до 3,3 процента. А при открытии вклада на срок более двух лет она составит уже 2,65, а не 3,15 процента, как раньше.
На те же 0,5 процентного пункта снизилась и максимальная ставка по вкладу "Управляй": раньше она составляла 3,45 процента, теперь — 2,95.
При этом Сбербанк запустил промовклад "Лето Онлайн" с максимальной ставкой в четыре процента годовых. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до шести месяцев. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей.
В начале мая Сбербанк уже уменьшал ставки по рублевым вкладам, объяснив это решение общей тенденцией на рынке.