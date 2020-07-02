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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:11
сбербанк россии
экономика
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Самый тухлый банк...
81
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
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РИА Новости
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сбербанк россии, экономика

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

12:46 02.07.2020 (обновлено: 16:11 02.07.2020)
13982
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях.
Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента. Такие условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, то ставка составит уже 3,3 процента (вместо прежних 3,8).
Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" также снизилась на 0,5 процентного пункта — до 3,3 процента. А при открытии вклада на срок более двух лет она составит уже 2,65, а не 3,15 процента, как раньше.
На те же 0,5 процентного пункта снизилась и максимальная ставка по вкладу "Управляй": раньше она составляла 3,45 процента, теперь — 2,95.
При этом Сбербанк запустил промовклад "Лето Онлайн" с максимальной ставкой в четыре процента годовых. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до шести месяцев. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей.
В начале мая Сбербанк уже уменьшал ставки по рублевым вкладам, объяснив это решение общей тенденцией на рынке.
Здание Центрального банка РФ
20 июня, 08:00
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
9283224339
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Сбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
Самый тухлый банк...
2 июля, 14:14
ЮКЮджин Кокс
7800201
Похоже банки не заинтересованы во вкладах.
2 июля, 14:47
eelhacedor802
5230000
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