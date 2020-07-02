Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента. Такие условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, то ставка составит уже 3,3 процента (вместо прежних 3,8).

Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" также снизилась на 0,5 процентного пункта — до 3,3 процента. А при открытии вклада на срок более двух лет она составит уже 2,65, а не 3,15 процента, как раньше.

На те же 0,5 процентного пункта снизилась и максимальная ставка по вкладу "Управляй": раньше она составляла 3,45 процента, теперь — 2,95.

При этом Сбербанк запустил промовклад "Лето Онлайн" с максимальной ставкой в четыре процента годовых. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до шести месяцев. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей.