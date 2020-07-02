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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1825
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1825, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:45
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1825

12:45 02.07.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1825, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены семь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1536 человек, 78 умерли.
За среду в республике провели 4219 тестов на коронавирус, за все время – 432 457.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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