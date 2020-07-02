https://ria.ru/20200702/1573785381.html
Правительство выделит 11 миллиардов рублей на выплаты соцработникам
Кабмин выделит дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые работают с людьми с коронавирусом, общий объем... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:43
2020-07-02T12:43
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика