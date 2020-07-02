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Правительство выделит 11 миллиардов рублей на выплаты соцработникам
Кабмин выделит дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые работают с людьми с коронавирусом, общий объем... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:43
михаил мишустин
экономика
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михаил мишустин, экономика

Правительство выделит 11 миллиардов рублей на выплаты соцработникам

12:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кабмин выделит дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые работают с людьми с коронавирусом, общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы также продлеваем на два месяца выплаты соцработникам. Сегодня дополнительно выделим более 3,5 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.
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Михаил МишустинЭкономика
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