Правительство выделит 11 миллиардов рублей на выплаты соцработникам

"Мы также продлеваем на два месяца выплаты соцработникам. Сегодня дополнительно выделим более 3,5 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.