В Тульской области расчищают русла рек Оки и Упы

ТУЛА, 2 июл — РИА Новости. В рамках нацпроекта "Экология" в . В рамках нацпроекта "Экология" в Тульской области началась самая масштабная за последние годы расчистка русел рек Ока и Упа, что позволит улучшить экологическое состояние водных объектов и создать условия для развития туризма, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Это самые масштабные работы по очистке русел рек, протекающих в нашем регионе, за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде наших жителей, а также для развития туризма", - отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, который проинспектировал работы в городе Белеве.

По словам собеседника агентства, на водном объекте работает специальная техника, которая удаляет со дна отложения ила. Он обезвоживается в геотубах и вывозится на захоронение.

Удаляется также сорная растительность. Расчистка ведется на протяжении порядка 2,5 километров, объем выемки ила составит 32 тысячи кубометров. Аналогичные работы по очистке русла начались на реке Упе в черте города Одоев.

Как отметил представитель правительства региона, работы проводятся на средства федерального бюджета.