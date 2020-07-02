https://ria.ru/20200702/1573785244.html
В Тульской области расчищают русла рек Оки и Упы
В рамках нацпроекта "Экология" в Тульской области началась самая масштабная за последние годы расчистка русел рек Ока и Упа, что позволит улучшить экологическое РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:42
2020-07-02T12:42
тульская область
алексей дюмин
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алексей дюмин
ТУЛА, 2 июл — РИА Новости
. В рамках нацпроекта "Экология" в Тульской области
началась самая масштабная за последние годы расчистка русел рек Ока и Упа, что позволит улучшить экологическое состояние водных объектов и создать условия для развития туризма, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Это самые масштабные работы по очистке русел рек, протекающих в нашем регионе, за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде наших жителей, а также для развития туризма", - отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, который проинспектировал работы в городе Белеве.
По словам собеседника агентства, на водном объекте работает специальная техника, которая удаляет со дна отложения ила. Он обезвоживается в геотубах и вывозится на захоронение.
Удаляется также сорная растительность. Расчистка ведется на протяжении порядка 2,5 километров, объем выемки ила составит 32 тысячи кубометров. Аналогичные работы по очистке русла начались на реке Упе в черте города Одоев.
Как отметил представитель правительства региона, работы проводятся на средства федерального бюджета.
"По поручению губернатора Алексея Дюмина было заключено соглашение с Минприроды России. Расчистка рек была включена проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология"", – сказал он.