Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200702/1573785244.html
В Тульской области расчищают русла рек Оки и Упы
В рамках нацпроекта "Экология" в Тульской области началась самая масштабная за последние годы расчистка русел рек Ока и Упа, что позволит улучшить экологическое РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:42
тульская область
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573784023_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_0c7cbb1d7a177915a4d0503a733b7621.jpg
https://ria.ru/20200701/1573727466.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573784023_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_0c7cbb1d7a177915a4d0503a733b7621.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573784023_55:0:944:667_1400x0_80_0_0_53d5031684871d26454b5256fad2655f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573784023_108:0:775:667_1400x0_80_0_0_f62f6c61b993308abf8fa3b64b01832d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей дюмин

В Тульской области расчищают русла рек Оки и Упы

12:42 02.07.2020
39
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиРасчистка русел рек в Тульской области
Расчистка русел рек в Тульской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 2 июл — РИА Новости. В рамках нацпроекта "Экология" в Тульской области началась самая масштабная за последние годы расчистка русел рек Ока и Упа, что позволит улучшить экологическое состояние водных объектов и создать условия для развития туризма, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Это самые масштабные работы по очистке русел рек, протекающих в нашем регионе, за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде наших жителей, а также для развития туризма", - отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, который проинспектировал работы в городе Белеве.
По словам собеседника агентства, на водном объекте работает специальная техника, которая удаляет со дна отложения ила. Он обезвоживается в геотубах и вывозится на захоронение.
Удаляется также сорная растительность. Расчистка ведется на протяжении порядка 2,5 километров, объем выемки ила составит 32 тысячи кубометров. Аналогичные работы по очистке русла начались на реке Упе в черте города Одоев.
Глава Тульской области Алексей Дюмин во время посещения единого дистрибьюторского центра в Новомосковске Тульской области
1 июля, 10:58Тульская область
Единый дистрибьюторский центр открыли в Тульской области
Как отметил представитель правительства региона, работы проводятся на средства федерального бюджета.
"По поручению губернатора Алексея Дюмина было заключено соглашение с Минприроды России. Расчистка рек была включена проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология"", – сказал он.
000000
Обсудить 0
Тульская областьАлексей Дюмин
Рекомендуем
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
В Новосибирской области 67,59% избирателей поддержали поправки
Президент РФ Владимир Путин
Лидеры ряда стран СНГ обсудили с Путиным взаимодействие в борьбе с COVID
Прокуратура
Кировская прокуратура проверит историю со свалкой трупов животных в лесу
Бурый медведь на Камчатке
На Камчатке расскажут, как вести себя при встрече с медведем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа"
Улица в городе Эль-Баб, Сирия
Беженцы в сирийских лагерях просят помощи из-за голода и отсутствия воды
Глава Тульской области Алексей Дюмин во время посещения единого дистрибьюторского центра в Новомосковске Тульской области
Единый дистрибьюторский центр открыли в Тульской области
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции
Актер Виктор Проскурин
Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным
В Доме правительства РФ
Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды намерено увеличить экологические штрафы
Вывеска Альфа-банка
Мобильное приложение Альфа-Банка признано самым доступным слабовидящим
Вид на Исаакиевский собор
Исаакиевский собор откроется для посетителей в середине июля
Пожар в центре Москвы
Крупные пожары в Москве в 2019-2020 годах
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по Конституции: подведение итогов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния