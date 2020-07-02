В ЦИК оценили обстановку проведения голосования по Конституции

"И все дни голосования, и прошедшая ночь подписания итогов прошли в спокойной, безопасной для всех участников этого процесса обстановке. И то, что никому не удалось нарушить многодневный ход голосования, повторюсь, - огромная заслуга ...сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, иных охранных организаций, которые честно и добросовестно исполняли свою работу, обеспечили в течение семи ночей полную сохранность бюллетеней", - сказала Памфилова на брифинге.