Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573784951.html
Памфилова заявила о максимальной прозрачности на голосовании по поправкам
Беспрецедентные меры на голосовании по поправкам в конституцию, включая видеонаблюдение, свели к минимуму попытки фальсификации, заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:43
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6809d6b91361b18f87bffff1e77ec22e.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6809d6b91361b18f87bffff1e77ec22e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_14fe301449dbde745f9a0acdb50b407d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5dbff69f81aeb5476b99a269d620ca00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова заявила о максимальной прозрачности на голосовании по поправкам

12:39 02.07.2020 (обновлено: 12:43 02.07.2020)
111
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Беспрецедентные меры на голосовании по поправкам в конституцию, включая видеонаблюдение, свели к минимуму попытки фальсификации, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас была максимальная прозрачность. 526 тысяч с лишним наблюдателей. Практически тотально вели наблюдение во всех регионах и за всеми видами голосования. В 80 из 85 регионов было видеонаблюдение. В том числе во многих регионах ставили видеорегистраторы в помещениях, где бюллетени хранились на ночь в дни, предшествующие основному дню голосования... Вот эти все меры беспрецедентные позволили нам не допустить значимых попыток фальсификации, вбросов", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
3300010
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В ЦИК оценили обстановку проведения голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова оценила работу участковых комиссий на голосовании
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Около 30% избирателей проголосовали по поправкам вне участков
Конституция РФ
Песков: новая редакция Конституции станет фундаментом для будущего России
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова рассказала о поступивших обращениях в информационный центр ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова обсудила с главой Мосгоризбиркома инцидент в Раменках
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Кремле заявили об отсутствии заказной явки на голосовании по поправкам
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
Родители 28 миллионов детей смогут получить "президентскую" выплату
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
ЦИК России
ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Смоленской области поправки к Конституции поддержали 71,97% избирателей
Работа информационного центра ЦИК России
В СПЧ и ОП заявили о предельной прозрачности процесса голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния