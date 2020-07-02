Памфилова заявила о максимальной прозрачности на голосовании по поправкам

"У нас была максимальная прозрачность. 526 тысяч с лишним наблюдателей. Практически тотально вели наблюдение во всех регионах и за всеми видами голосования. В 80 из 85 регионов было видеонаблюдение. В том числе во многих регионах ставили видеорегистраторы в помещениях, где бюллетени хранились на ночь в дни, предшествующие основному дню голосования... Вот эти все меры беспрецедентные позволили нам не допустить значимых попыток фальсификации, вбросов", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.