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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573784901.html
Около 30% избирателей проголосовали по поправкам вне участков
Вне помещения для голосования проголосовали 23,1 миллиона, или около 30% от включенных в списки участников голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:03
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, политика

Около 30% избирателей проголосовали по поправкам вне участков

12:38 02.07.2020 (обновлено: 13:03 02.07.2020)
53
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вне помещения для голосования проголосовали 23,1 миллиона, или около 30% от включенных в списки участников голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Голосование по поправкам подходило с 25 июня по 1 июля.
"70% проголосовавших у нас проголосовали непосредственно на участках, придя в помещения для голосования, традиционным способом, и 30% от общего числа участвующих - проголосовали вне помещений", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в четверг.
Она добавила, что вне помещения проголосовали 23,1 миллиона граждан.
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Вчера, 12:37Голосование по поправкам в Конституцию
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