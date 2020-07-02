Памфилова оценила работу участковых комиссий на голосовании

"Почти 96,5 тысячи участковых комиссий - а это около 900 тысяч членов участковых комиссий - в течение семи дней несли эту тяжёлую вахту, работали добросовестно, что мы неоднократно демонстрировали здесь, в информационном центре", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.