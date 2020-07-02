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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по изменениям в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:41
голосование по поправкам в конституцию
нарендра моди
конституция рф
владимир путин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нарендра моди, конституция рф, владимир путин, индия, в мире

Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции

12:36 02.07.2020 (обновлено: 12:41 02.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго июля по инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Премьер-министр Индии поздравил Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России
Вчера, 12:04Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на общероссийском голосовании по Конституции составила 67,97%
Отмечается, что Путин поблагодарил Моди за поздравления, а также за участие расчета Вооруженных сил Индии в параде Победы на Красной площади 24 июня.
"При обсуждении актуальных тем российско-индийской повестки дня подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами и тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и объединений. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 12:16Сказано в эфире
"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправкахБольшинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюНарендра МодиКонституция РФВладимир ПутинИндияВ мире
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