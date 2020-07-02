Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции

"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправках Большинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.