Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго июля по инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Премьер-министр Индии поздравил Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин поблагодарил Моди за поздравления, а также за участие расчета Вооруженных сил Индии в параде Победы на Красной площади 24 июня.
"При обсуждении актуальных тем российско-индийской повестки дня подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами и тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и объединений. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
Вчера, 12:16Сказано в эфире"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправкахБольшинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.