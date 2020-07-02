В Мурманской области явка на голосовании по поправкам составила 45,15%

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к конституции в Явка на голосование по поправкам к конституции в Мурманской области составила 45,15%, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

Кировске и "Явка на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию составила 45,15%, в голосовании приняли участие 261 887 избирателей – жителей Мурманской области. Самая высока явка у нас была в Апатитах Печенгском районе . Самая низкая явка зафиксирована в Кандалакшском районе", - сказал Богомолов.

Комментируя невысокую явку, глава облизбиркома отметил, что в комиссии "никогда рекорды по явке не устанавливали, главное – просто свободное волеизъявление людей".

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к конституции поддержали 62,54% жителей Мурманской области, против высказались 36,33%.

По словам Богомолова , наибольшее число голосов "за" отдали избиратели Терского района . Все участки работали в штатном режиме, существенных жалоб не поступило.

"Голосование прошло чисто, без каких-либо нарушений, и волеизъявление наших жителей было обеспечено. Пришло более 45% (избирателей) на участки, это притом что значительное количество людей традиционно выехало в отпуска, эта явка – выше, чем мы предполагали", - сказал журналистам губернатор Андрей Чибис