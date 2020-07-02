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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573784040.html
В Мурманской области явка на голосовании по поправкам составила 45,15%
Явка на голосование по поправкам к конституции в Мурманской области составила 45,15%, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:12
голосование по поправкам в конституцию
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мурманская область
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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апатит, печенгский район, терский район, мурманская область, политика

В Мурманской области явка на голосовании по поправкам составила 45,15%

12:35 02.07.2020 (обновлено: 13:12 02.07.2020)
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к конституции в Мурманской области составила 45,15%, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов.
"Явка на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию составила 45,15%, в голосовании приняли участие 261 887 избирателей – жителей Мурманской области. Самая высока явка у нас была в Апатитах, Кировске и Печенгском районе. Самая низкая явка зафиксирована в Кандалакшском районе", - сказал Богомолов.
Комментируя невысокую явку, глава облизбиркома отметил, что в комиссии "никогда рекорды по явке не устанавливали, главное – просто свободное волеизъявление людей".
Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к конституции поддержали 62,54% жителей Мурманской области, против высказались 36,33%.
По словам Богомолова , наибольшее число голосов "за" отдали избиратели Терского района. Все участки работали в штатном режиме, существенных жалоб не поступило.
"Голосование прошло чисто, без каких-либо нарушений, и волеизъявление наших жителей было обеспечено. Пришло более 45% (избирателей) на участки, это притом что значительное количество людей традиционно выехало в отпуска, эта явка – выше, чем мы предполагали", - сказал журналистам губернатор Андрей Чибис.
На последних губернаторских выборах в Мурманской области в прошлом году явка составила 35,83%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюАпатитПеченгский районТерский районМурманская областьПолитика
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