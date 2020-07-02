МСП Банк помог создать в УрФо сервисцентр для банковского оборудования

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый в Уральском федеральном округе центр по ремонту и обслуживанию банковского оборудования открыт в Первый в Уральском федеральном округе центр по ремонту и обслуживанию банковского оборудования открыт в Тюмени при поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, сообщает пресс-служба банка.

МСП Банк открыл компании "АТМ Альянс" кредитную линию на сумму 50 миллионов рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых, в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый сервисный центр отвечает всем международным стандартам и требованиям к качеству проведения ремонта и обслуживания, и оснащен высокотехнологическим оборудованием. С открытием центра в регионе создано 80 новых рабочих мест, 5 из которых – специально для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сервисный центр "АТМ Альянс" в Тюмени будет покрывать потребности компаний Уральского региона, Западной и Восточной Сибири , а также Дальнего Востока . Производственные мощности центра позволят ремонтировать свыше 15 тысяч элементов в месяц. Таким образом, центр станет одним из крупнейших в стране, отмечается в сообщении.