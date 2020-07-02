https://ria.ru/20200702/1573783891.html
МСП Банк помог создать в УрФо сервисцентр для банковского оборудования
Первый в Уральском федеральном округе центр по ремонту и обслуживанию банковского оборудования открыт в Тюмени при поддержке МСП Банка, дочернего банка... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:33
2020-07-02T12:33
корпорация мсп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Первый в Уральском федеральном округе центр по ремонту и обслуживанию банковского оборудования открыт в Тюмени
при поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании "АТМ Альянс" кредитную линию на сумму 50 миллионов рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых, в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, новый сервисный центр отвечает всем международным стандартам и требованиям к качеству проведения ремонта и обслуживания, и оснащен высокотехнологическим оборудованием. С открытием центра в регионе создано 80 новых рабочих мест, 5 из которых – специально для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сервисный центр "АТМ Альянс" в Тюмени будет покрывать потребности компаний Уральского региона, Западной и Восточной Сибири
, а также Дальнего Востока
. Производственные мощности центра позволят ремонтировать свыше 15 тысяч элементов в месяц. Таким образом, центр станет одним из крупнейших в стране, отмечается в сообщении.
Ожидается, что в перспективе компания будет заниматься не только ремонтом устройств самообслуживания, но и их производством.