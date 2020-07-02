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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573783538.html
В Смоленской области поправки к Конституции поддержали 71,97% избирателей
Поправки к конституции поддержали 71,97% жителей Смоленской области, против высказались 26,98% избирателей, сообщается на сайте областной избирательной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:02
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
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смоленская область
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, москва, смоленская область, нижегородская область, общество

В Смоленской области поправки к Конституции поддержали 71,97% избирателей

12:28 02.07.2020 (обновлено: 13:02 02.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. Поправки к конституции поддержали 71,97% жителей Смоленской области, против высказались 26,98% избирателей, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.
В Смоленской области обработаны 100% протоколов.
По данным облизбиркома, в Смоленской области из 759764 избирателей свое решение о поправках в конституцию высказали 54,33%. За поправки проголосовали 71,97% избирателей, против - 26,98%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (в центре) на заседании ЦИИК РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваСмоленская областьНижегородская областьОбщество
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