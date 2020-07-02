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В Подмосковье 78,96% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Почти 79% жителей Подмосковья проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, отметив, что это предварительные... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:28
2020-07-02T12:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
московская область (подмосковье)
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, московская область (подмосковье), политика