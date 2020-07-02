Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573783374.html
В Подмосковье 78,96% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Почти 79% жителей Подмосковья проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, отметив, что это предварительные... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
московская область (подмосковье)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_0:106:3051:1822_1400x0_80_0_0_1ae05db6c5d9b160c949abfb112cdfbf.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_0:106:3051:1822_1400x0_80_0_0_1ae05db6c5d9b160c949abfb112cdfbf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_158:0:2887:2047_1400x0_80_0_0_3a272fb55c7a3632c8a809f27b64bcac.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_926:0:2973:2047_1400x0_80_0_0_f3309d91de2e15122a6dbd82faf78e26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, московская область (подмосковье), политика

В Подмосковье 78,96% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию

12:28 02.07.2020
126
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 79% жителей Подмосковья проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, отметив, что это предварительные итоги.
"78,96% жителей Подмосковья проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.
Против проголосовали 21,04% жителей.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
301104
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМосковская область (Подмосковье)Политика
Рекомендуем
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Смоленской области поправки к Конституции поддержали 71,97% избирателей
Нижний Новгород
В Нижегородской области явка на голосовании по поправкам составила 74%
ЦИК России
ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Мурманской области явка на голосовании по поправкам составила 45,15%
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
В Москве 65,29% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России
Явка на общероссийском голосовании по Конституции составила 67,97%
Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край
На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Абхазии за поправки к Конституции проголосовали 2,7 тысячи россиян
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова оценила работу участковых комиссий на голосовании
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Псковской области за поправки проголосовали 78,69% избирателей
Фисташки
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Кремле заявили об отсутствии заказной явки на голосовании по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния