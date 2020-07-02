В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом

"Чтобы мы могли вычислить злоумышленников и тех, кто пытался еще раз проверить систему на прочность. И все эти данные, все, что у нас, сейчас я даже об этом говорить не буду, но именно это позволило нам все привести к единому знаменателю: один гражданин - один голос зачтенный", - сказала Памфилова на брифинге.