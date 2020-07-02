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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573783214.html
В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом
Ситуацию на зарубежных участках при голосовании по Конституции РФ удалось привести к единому знаменателю: один голос - один проголосовавший, заявила глава ЦИК... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:30
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом

12:26 02.07.2020 (обновлено: 12:30 02.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИзбирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ситуацию на зарубежных участках при голосовании по Конституции РФ удалось привести к единому знаменателю: один голос - один проголосовавший, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Говоря о голосовании за рубежом, Памфилова отметила, что протоколы были представлены в кратчайшие сроки. По ее словам, вся информация по спецканалам связи поступила вовремя.
"Чтобы мы могли вычислить злоумышленников и тех, кто пытался еще раз проверить систему на прочность. И все эти данные, все, что у нас, сейчас я даже об этом говорить не буду, но именно это позволило нам все привести к единому знаменателю: один гражданин - один голос зачтенный", - сказала Памфилова на брифинге.
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 12:16Сказано в эфире
"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправкахБольшинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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