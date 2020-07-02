В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ситуацию на зарубежных участках при голосовании по Конституции РФ удалось привести к единому знаменателю: один голос - один проголосовавший, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Говоря о голосовании за рубежом, Памфилова отметила, что протоколы были представлены в кратчайшие сроки. По ее словам, вся информация по спецканалам связи поступила вовремя.
"Чтобы мы могли вычислить злоумышленников и тех, кто пытался еще раз проверить систему на прочность. И все эти данные, все, что у нас, сейчас я даже об этом говорить не буду, но именно это позволило нам все привести к единому знаменателю: один гражданин - один голос зачтенный", - сказала Памфилова на брифинге.
Вчера, 12:16Сказано в эфире"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправкахБольшинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.