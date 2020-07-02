Власти Токио вновь призывают не посещать оживленные места из-за COVID-19

"Относительно посещения вечерами оживленных улиц, мне бы хотелось, чтобы вы все воздержались от этого", - сказала на пресс-конференции в тот же день губернатор Токио Юрико Коикэ. Она также напомнила о необходимости носить защитные маски и тщательно мыть руки.