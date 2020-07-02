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Власти Токио вновь призывают не посещать оживленные места из-за COVID-19
Власти Токио, где в четверг было выявлено 107 новых случаев заражения - рекордная цифра за последние два месяца, вновь призвали жителей японской столицы... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:26
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коронавирус covid-19, хоккайдо, япония, токио, в мире

Власти Токио вновь призывают не посещать оживленные места из-за COVID-19

12:26 02.07.2020
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© Tokyo Metropolitan GovernmentРобот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико
Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико
© Tokyo Metropolitan Government
ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. Власти Токио, где в четверг было выявлено 107 новых случаев заражения - рекордная цифра за последние два месяца, вновь призвали жителей японской столицы отказаться от посещения по вечерам оживленных мест из-за риска новой волны распространения коронавируса COVID-19.
"Относительно посещения вечерами оживленных улиц, мне бы хотелось, чтобы вы все воздержались от этого", - сказала на пресс-конференции в тот же день губернатор Токио Юрико Коикэ. Она также напомнила о необходимости носить защитные маски и тщательно мыть руки.
Дело в том, что число новых инфицированных COVID-19, по данным тестов, постепенно возрастает в Токио каждый день со времени отмены 25 мая в Японии действия режима чрезвычайной ситуации. Причем рост числа заражений наблюдается у молодых японцев, которые посещают ночные развлекательные заведения или работают в них. В этой связи Коикэ призвала граждан проявлять осторожность и не посещать такие места.
Вместе с тем центральные власти Японии пока не склонны вводить где-либо новый режим чрезвычайной ситуации, но следят за развитием ситуации.
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Суточный рост числа положительных результатов тестов на коронавирус наблюдается в преддверии намеченных на 5 июля выборов губернатора Токио.
По данным телеканала NHK, суммирующего данные местных администраций, всего 2 июля по Японии было выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19, один человек на острове Хоккайдо, у которого были положительные результаты тестов на вирус, скончался. Общее число заразившихся с начала года в Японии составило 19 785 человек, зарегистрировано 990 смертных случаев. Поправились и выписаны из больниц 17 389 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХоккайдоЯпонияТокиоВ мире
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