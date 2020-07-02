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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573783047.html
ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции
Официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ будут подведены завтра, чтобы все комиссии могли разобраться с жалобами, если такие поступят,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:36
элла памфилова
голосование по поправкам в конституцию
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политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции

12:24 02.07.2020 (обновлено: 12:36 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЦИК России . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ будут подведены завтра, чтобы все комиссии могли разобраться с жалобами, если такие поступят, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас уже можно сказать даже до подведения официальных итогов, мы это сделаем завтра, мы даем возможность нашим комиссиям сегодня, если какие-то жалобы поступят, вовремя все рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положено, чтобы мы могли завтра спокойно подвести официальные итоги голосования. Но уже сегодня я могу сказать, что общероссийское голосование состоялось", - сказала Памфилова журналистам.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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