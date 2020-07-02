ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции

"Сейчас уже можно сказать даже до подведения официальных итогов, мы это сделаем завтра, мы даем возможность нашим комиссиям сегодня, если какие-то жалобы поступят, вовремя все рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положено, чтобы мы могли завтра спокойно подвести официальные итоги голосования. Но уже сегодня я могу сказать, что общероссийское голосование состоялось", - сказала Памфилова журналистам.