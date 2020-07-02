https://ria.ru/20200702/1573782914.html
Родители 28 миллионов детей смогут получить "президентскую" выплату
Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:21
2020-07-02T13:24
россия
михаил мишустин
общество
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2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество