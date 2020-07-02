Родители 28 миллионов детей смогут получить "президентскую" выплату

"Хотел бы остановиться на теме президентских выплат на детей. Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей", - сказал он на заседании правительства.