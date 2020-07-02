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Родители 28 миллионов детей смогут получить "президентскую" выплату
Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:24
россия
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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60
россия, михаил мишустин, общество

Родители 28 миллионов детей смогут получить "президентскую" выплату

12:21 02.07.2020 (обновлено: 13:24 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке Дружбы в Москве
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Хотел бы остановиться на теме президентских выплат на детей. Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей", - сказал он на заседании правительства.
Рублевые купюры разного достоинства
1 июля, 08:00
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
Он отметил, что семьи, подавшие заявление еще на первую выплату, получат новую без дополнительных заявлений в ближайшие дни.
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РоссияМихаил МишустинОбщество
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