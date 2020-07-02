Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573782847.html
Препарат для лечения COVID поступил в восемь медучреждений Пермского края
Препарат для лечения COVID-19 поступил в восемь медицинских учреждений Пермского края, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
руслан гринберг
березники
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
https://ria.ru/20200701/1573725595.html
березники
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_357:0:3088:2048_1400x0_80_0_0_302bca7b50565c40ea3a58c70b88723c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577524_0:0:3001:3001_1400x0_80_0_0_8f49495657d7ce69b2f664a7d5383900.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, руслан гринберг, березники, пермский край

Препарат для лечения COVID поступил в восемь медучреждений Пермского края

12:21 02.07.2020
1075
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 поступил в восемь медицинских учреждений Пермского края, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Препарат "Авифавир", используемый при лечении новой коронавирусной инфекции, поступил в перепрофилированные отделения краевых инфекционной больницы и клинической больницы, больницу имени Гринберга, горбольницу №6, больницы Лысьвенского округа, Осинской и Октябрьской ЦРБ и Чайковской ЦГБ", - цитирует главу регионального минздрава Оксану Мелехову пресс-служба краевой администрации.
Уточняется, что в ближайшее время 50 упаковок "Авифавира" планируется поставить в перепрофилированные отделения краевого кардиодиспансера, больницы имени Гринберга, краевой больницы имени Вагнера в Березниках, госпиталя ветеранов войн, пермской районной и соликамской больниц.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
1 июля, 10:27Распространение нового коронавируса
В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Первый в России препарат против новой коронавирусной инфекции - "Авифавир" 30 мая получил одобрение министерства здравоохранения РФ. Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 3801 человека, выздоровели 2672 пациента, 125 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
900000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Руслан ГринбергБерезникиПермский край
Рекомендуем
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев вылечился от COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико
Власти Токио вновь призывают не посещать оживленные места из-за COVID-19
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Ереван начал переговоры по поставкам разрабатываемых вакцин против COVID
Фисташки
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 50,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В России разрабатывают вакцину от COVID-19,предназначенную для животных
Тест на коронавирус
Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Минздрав рассказал об испытаниях "Ремдесивира" в России
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
Родители 28 миллионов детей смогут получить "президентскую" выплату
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Из центра Пирогова в Москве выписали последнего пациента с COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможности России по производству тестов на COVID-19
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния