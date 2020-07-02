Препарат для лечения COVID поступил в восемь медучреждений Пермского края

"Препарат "Авифавир", используемый при лечении новой коронавирусной инфекции, поступил в перепрофилированные отделения краевых инфекционной больницы и клинической больницы, больницу имени Гринберга, горбольницу №6, больницы Лысьвенского округа, Осинской и Октябрьской ЦРБ и Чайковской ЦГБ", - цитирует главу регионального минздрава Оксану Мелехову пресс-служба краевой администрации.

В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Первый в России препарат против новой коронавирусной инфекции - "Авифавир" 30 мая получил одобрение министерства здравоохранения РФ. Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова.