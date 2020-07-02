Препарат для лечения COVID поступил в восемь медучреждений Пермского края

ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 поступил в восемь медицинских учреждений Пермского края, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Препарат "Авифавир", используемый при лечении новой коронавирусной инфекции, поступил в перепрофилированные отделения краевых инфекционной больницы и клинической больницы, больницу имени Гринберга, горбольницу №6, больницы Лысьвенского округа, Осинской и Октябрьской ЦРБ и Чайковской ЦГБ", - цитирует главу регионального минздрава Оксану Мелехову пресс-служба краевой администрации.
Уточняется, что в ближайшее время 50 упаковок "Авифавира" планируется поставить в перепрофилированные отделения краевого кардиодиспансера, больницы имени Гринберга, краевой больницы имени Вагнера в Березниках, госпиталя ветеранов войн, пермской районной и соликамской больниц.
Первый в России препарат против новой коронавирусной инфекции - "Авифавир" 30 мая получил одобрение министерства здравоохранения РФ. Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 3801 человека, выздоровели 2672 пациента, 125 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.