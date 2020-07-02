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Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:31
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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михаил мишустин, экономика

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

12:17 02.07.2020 (обновлено: 12:31 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ
В Доме правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"Рассмотрим также вопрос о поддержке безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Эту тему мы подробно обсуждали на совещании о ситуации на рынке труда, которое я проводил в понедельник. Сегодня правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников", - сказал он.
Мишустин отметил, что гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу на пожилыми людьми.
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