Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

"Рассмотрим также вопрос о поддержке безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Эту тему мы подробно обсуждали на совещании о ситуации на рынке труда, которое я проводил в понедельник. Сегодня правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников", - сказал он.