Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573782617.html
Жители Волгоградской области проголосовали за переход на московское время
По предварительным данным, более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против – 34%, сообщил на совещании по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:44
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103013/78/1030137899_0:187:2979:1863_1400x0_80_0_0_4a7d4f0a47e2310557d486291f92cff0.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
6
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/103013/78/1030137899_0:187:2979:1863_1400x0_80_0_0_4a7d4f0a47e2310557d486291f92cff0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/103013/78/1030137899_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_5a247fd2d3be6140ca9e0009fa39f3d1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/103013/78/1030137899_466:0:2514:2048_1400x0_80_0_0_1294368b674585428879947065c9d2cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, общество

Жители Волгоградской области проголосовали за переход на московское время

12:17 02.07.2020 (обновлено: 13:44 02.07.2020)
6497
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПеревод часов
Перевод часов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Перевод часов. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. По предварительным данным, более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против – 34%, сообщил на совещании по итогам голосования по правкам к Конституции РФ и опросу о времени депутат облдумы Сергей Булгаков.
Ранее сообщалось, что в день общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ в Волгоградской области проходил опрос жителей о переходе на московское время. Булгаков ранее заявлял, что депутаты Волгоградской областной думы намерены обратиться с законодательной инициативой в Госдуму РФ, если по результатам голосования по переходу на московское время желающих перейти на него будет на 10% больше.
"За московское время, это предварительные результаты, – свыше 65%, за местное время - порядка 34%", - сообщил Булгаков.
Как сообщил на совещании губернатор области Андрей Бочаров, в опросе о времени приняли участие 74% избирателей.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
"Волгоградская областная дума в ближайшее время рассмотрит результаты. В настоящее время организаторами опроса в муниципальных образованиях подводятся итоги по данному вопросу", - отметил Бочаров.
Регион перешел на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении 22 апреля опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня
Ранее сообщалось, что явка избирателей в регионе на голосовании по поправкам к конституции составила 80,4%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
19500539
Обсудить 6
Волгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Фисташки
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Магазин часов в Санкт-Петербурге
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
В Волгоградской области более 83% избирателей проголосовали за поправки
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев связал антироссийскую кампанию по "Талибану" с выборами в США
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Псковской области за поправки проголосовали 78,69% избирателей
Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон
В "Союзмультфильме" рассказали, почему не будет новых серий о Карлсоне
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
Военный эксперт Владимир Неелов
Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену
Работа информационного центра ЦИК России
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова обсудила с главой Мосгоризбиркома инцидент в Раменках
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Работа информационного центра ЦИК России
Волгоградский избирком рассказал о попытках повторного голосования
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Абхазии за поправки к Конституции проголосовали 2,7 тысячи россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния