Жители Волгоградской области проголосовали за переход на московское время

ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. По предварительным данным, более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против – 34%, сообщил на совещании по итогам голосования по правкам к Конституции РФ и опросу о времени депутат облдумы Сергей Булгаков.

Ранее сообщалось, что в день общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ в Волгоградской области проходил опрос жителей о переходе на московское время. Булгаков ранее заявлял, что депутаты Волгоградской областной думы намерены обратиться с законодательной инициативой в Госдуму РФ, если по результатам голосования по переходу на московское время желающих перейти на него будет на 10% больше.

"За московское время, это предварительные результаты, – свыше 65%, за местное время - порядка 34%", - сообщил Булгаков.

Как сообщил на совещании губернатор области Андрей Бочаров, в опросе о времени приняли участие 74% избирателей.

"Волгоградская областная дума в ближайшее время рассмотрит результаты. В настоящее время организаторами опроса в муниципальных образованиях подводятся итоги по данному вопросу", - отметил Бочаров.

Регион перешел на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении 22 апреля опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня