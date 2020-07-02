В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Глава Якутии ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"С сегодняшнего дня, 2 июля, в лесах регионального характера на территории республики Саха (Якутия) из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал сегодня", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, основанием для введения режима послужили IV-V классы пожарной опасности на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, увеличение количества и площади лесных пожаров в центральных, заречных и западных районах республики.
"В республике принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 гектаров. Из них локализовано пять пожаров на территории Кобяйского, Олёкминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов на площади 201 гектар. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 153 гектара в Нюрбинском, Хангаласском, Сунтарском и Усть-Майском районах", - рассказали в пресс-службе.
Николаев в условиях режима ЧС поручил кабмину принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам. Главам муниципальных образований рекомендовано привлечь силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации.