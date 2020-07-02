В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В республике принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 гектаров. Из них локализовано пять пожаров на территории Кобяйского, Олёкминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов на площади 201 гектар. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 153 гектара в Нюрбинском, Хангаласском, Сунтарском и Усть-Майском районах", - рассказали в пресс-службе.