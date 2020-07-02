Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вчерашнее голосование по поправкам в конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание", - сказал он на заседании правительства.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.
Вчера, 12:16Сказано в эфире"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправкахБольшинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.