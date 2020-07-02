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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573782404.html
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:32
элла памфилова
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
михаил мишустин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, михаил мишустин, политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

12:14 02.07.2020 (обновлено: 12:32 02.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вчерашнее голосование по поправкам в конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание", - сказал он на заседании правительства.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 12:16Сказано в эфире
"По правилам и даже рутинно". Как прошло голосование о поправкахБольшинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
38120032
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФМихаил МишустинПолитика
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