Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

"Вчерашнее голосование по поправкам в конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание", - сказал он на заседании правительства.