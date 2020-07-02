https://ria.ru/20200702/1573782376.html
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:14
2020-07-02T13:18
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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https://ria.ru/20200702/1573782175.html
Андрей Шишков
Почему то мне кажется что так голосуют по всей России. Не только в Ямало Ненецком округе. Уж слишком кто то хочет красивых и высоких цифр. Из знакомых кто голосовал все голсовали нет. Только поколение старше 50 голосует за.
238
OneMan EarthMan
То есть Элла Памфилова подтверждает, что один единственный регион честно проголосовал на всю Россию. Или только в одном единственном регионе России живут наиболее сознательные граждане, которые осознают весь этот бредовый цирк.
227
26
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика