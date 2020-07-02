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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573782376.html
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:18
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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https://ria.ru/20200702/1573782175.html
Почему то мне кажется что так голосуют по всей России. Не только в Ямало Ненецком округе. Уж слишком кто то хочет красивых и высоких цифр. Из знакомых кто голосовал все голсовали нет. Только поколение старше 50 голосует за.
238
То есть Элла Памфилова подтверждает, что один единственный регион честно проголосовал на всю Россию. Или только в одном единственном регионе России живут наиболее сознательные граждане, которые осознают весь этот бредовый цирк.
227
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РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_0:213:3072:1940_1400x0_80_0_0_fcf7f0a46fc3a47e499950221bde68a1.jpg
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РИА Новости
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элла памфилова, политика

Памфилова оценила голосование против поправок в НАО

12:14 02.07.2020 (обновлено: 13:18 02.07.2020)
115423
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
"Это ещё раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация (с голосованием) в НАО тоже подтверждает это",- сказала Памфилова.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Вчера, 12:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила, что голосование по Конституции прошло очень достойно
100145436293
Обсудить 26
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаПолитика
Популярные комментарии
Почему то мне кажется что так голосуют по всей России. Не только в Ямало Ненецком округе. Уж слишком кто то хочет красивых и высоких цифр. Из знакомых кто голосовал все голсовали нет. Только поколение старше 50 голосует за.
2 июля, 13:28
Андрей Шишков
175201258
То есть Элла Памфилова подтверждает, что один единственный регион честно проголосовал на всю Россию. Или только в одном единственном регионе России живут наиболее сознательные граждане, которые осознают весь этот бредовый цирк.
2 июля, 13:29
OEOneMan EarthMan
165601352
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