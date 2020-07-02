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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573782175.html
Памфилова заявила, что голосование по Конституции прошло очень достойно
Голосование по поправкам к Конституции РФ было беспрецедентным по сложности, но прошло очень достойно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:18
элла памфилова
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, россия, политика

Памфилова заявила, что голосование по Конституции прошло очень достойно

12:11 02.07.2020 (обновлено: 12:18 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции РФ было беспрецедентным по сложности, но прошло очень достойно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование) очень достойно", - сказала Памфилова на брифинге в Центризбиркоме.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФРоссияПолитика
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