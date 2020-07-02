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В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже фисташек, которые он вывез на двух грузовиках со склада на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:18
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
москва, происшествия

В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек

12:18 02.07.2020
602
© Фото : Pixabay License/Alexas_FotosФисташки
Фисташки
© Фото : Pixabay License/Alexas_Fotos
Фисташки. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже фисташек, которые он вывез на двух грузовиках со склада на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний. По словам заявителя, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде похитил 14 паллет фисташек. Ущерб составил более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Похищенное было обнаружено в поселке Мосрентген. Стражи порядка задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий – знакомый потерпевшего.
"У злоумышленника имелись запасные ключи от склада. Предварительно арендовав два грузовых автомобиля с водителями и приехав на территорию складского помещения, он открыл склад и совершил кражу", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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