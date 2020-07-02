В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек

"В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний. По словам заявителя, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде похитил 14 паллет фисташек. Ущерб составил более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.