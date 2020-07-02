В "Союзмультфильме" рассказали, почему не будет новых серий о Карлсоне

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российского продолжения мультфильма о Карлсоне не будет из-за разногласий с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, создавшей знаменитого литературного персонажа, по авторским правам, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"У нас не до конца урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у шведских наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. В этой связи, скорее всего, российского продолжения "Карлсона" не будет. Шведские наследники с литературной основой Астрид Линдгрен дальше смогут двигаться, с кем они решат это делать. Нам не удалось договориться", - рассказала Слащева в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС "Поговорим".
По ее мнению, Россия - единственная страна, смогли сделать из Карлсона хоть и вредного, но абсолютно позитивного персонажа, которого все любят.
"Нигде больше это не удалось. Я бы сказала, что в России сделали самые успешные экранизации и Карлсона, и, например, Пеппи Длинныйчулок. В других странах, где покупались лицензии, - этого сделать не удалось", - сказала она.
Председатель правления отметила, что до сих пор киностудии не вернулась еще одна важная категория прав - это эфирное телевидение.
"Студия в конце прошлого года смогла выкупить права на платное телевидение. Годом ранее мы выкупили права на интернет, осталось эфирное телевидение, которое мы пока выкупить не можем по целому ряду причин. Но по этой категории прав, по крайней мере, студия получает роялти", - отметила Слащева.
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Также она добавила, что киностудия обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко за помощью в поднятии вопроса по правам на Чебурашку на межправительственных комиссиях между Россией и Японией.
"Мы убеждены в том, что контракт японской стороны истек в конце 2014 года. Они самовольно посчитали этот контракт пролонгированным до 2023 года. Получается, что еще 2,5 года - права у японской стороны. Самое неприятное в этом то, что они продают "Чебурашку" только в Японии и, может быть, еще в нескольких азиатских странах, а держат права на весь мир. Из-за этого мы не можем выходить ни в Европу, ни в Северную, ни в Латинскую Америку. Конечно, нам некомфортно", - отметила председатель правления.
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