В "Союзмультфильме" рассказали, почему не будет новых серий о Карлсоне

"У нас не до конца урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у шведских наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. В этой связи, скорее всего, российского продолжения "Карлсона" не будет. Шведские наследники с литературной основой Астрид Линдгрен дальше смогут двигаться, с кем они решат это делать. Нам не удалось договориться", - рассказала Слащева в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС "Поговорим".