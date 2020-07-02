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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве 65,29% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В Москве за принятие поправок к конституции проголосовали 65,29% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:19
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
конституция рф, москва, политика

В Москве 65,29% избирателей проголосовали за поправки к Конституции

12:06 02.07.2020 (обновлено: 12:19 02.07.2020)
168
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Москве за принятие поправок к конституции проголосовали 65,29% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Против высказались 33,98% избирателей.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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