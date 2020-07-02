В Германии за поправки к Конституции проголосовали 42,6% россиян

БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Более 7,5 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ в Германии: 57,2% выступили против, 42,6% - за, сообщает пресс-служба российского посольства.
Голосование проходило на шести избирательных участках, открытых на территории российских дипведомств: в посольстве в Берлине, в генконсульствах в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. Всего проголосовали 7523 россиян, 3201 согласны с поправками, 4300 не согласны. Испорчены 22 бюллетеня.
Голосование проходило с соблюдением мер эпидемиологического контроля из-за пандемии коронавируса. К вечеру среды у посольства РФ в центре немецкой столицы образовалась длинная очередь: необходимо было отстоять около часа, чтобы отдать свой голос. Параллельно голосовавшие могли наблюдать за акциями протеста проживающих в Берлине россиян, которые выступают против поправок.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне могли голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.