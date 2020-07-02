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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573781758.html
В Германии за поправки к Конституции проголосовали 42,6% россиян
Более 7,5 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ в Германии: 57,2% выступили против, 42,6% - за, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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мюнхен
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, франкфурт-на-майне, мюнхен, берлин (город), в мире, политика

В Германии за поправки к Конституции проголосовали 42,6% россиян

12:06 02.07.2020 (обновлено: 14:22 02.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкТекст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
© РИА Новости
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Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Более 7,5 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ в Германии: 57,2% выступили против, 42,6% - за, сообщает пресс-служба российского посольства.
Голосование проходило на шести избирательных участках, открытых на территории российских дипведомств: в посольстве в Берлине, в генконсульствах в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. Всего проголосовали 7523 россиян, 3201 согласны с поправками, 4300 не согласны. Испорчены 22 бюллетеня.
Голосование проходило с соблюдением мер эпидемиологического контроля из-за пандемии коронавируса. К вечеру среды у посольства РФ в центре немецкой столицы образовалась длинная очередь: необходимо было отстоять около часа, чтобы отдать свой голос. Параллельно голосовавшие могли наблюдать за акциями протеста проживающих в Берлине россиян, которые выступают против поправок.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 10:14
ЦИК завершил подсчет голосов по внесению поправок в Конституцию РФ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне могли голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинФранкфурт-на-МайнеМюнхенБерлин (город)В миреПолитика
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