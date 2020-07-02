В Германии за поправки к Конституции проголосовали 42,6% россиян

Голосование проходило с соблюдением мер эпидемиологического контроля из-за пандемии коронавируса. К вечеру среды у посольства РФ в центре немецкой столицы образовалась длинная очередь: необходимо было отстоять около часа, чтобы отдать свой голос. Параллельно голосовавшие могли наблюдать за акциями протеста проживающих в Берлине россиян, которые выступают против поправок.