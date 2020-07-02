Лукашенко заявил о победе над коронавирусом

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над коронавирусной инфекцией.
Лукашенко особо отметил вклад врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. По словам главы государства, республика показала "политическое здравомыслие" и народную мудрость. Также он отметил, что система здравоохранения страны выстояла.
"Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", — отметил он.
По последним данным, в мире насчитывается свыше 10,3 миллиона инфицированных, почти 508 тысяч скончались. В Белоруссии выявлено 62 424 случая заражения коронавирусом, погибли 398 человек.
Ранее суточный прирост заболевших в республике мог превышать 900 человек, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя менее чем до 400.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.