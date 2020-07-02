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Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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трактором победил или баней или силой земли? поподробнее пожалуйста
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом

12:05 02.07.2020 (обновлено: 14:19 02.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над коронавирусной инфекцией.
Лукашенко особо отметил вклад врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. По словам главы государства, республика показала "политическое здравомыслие" и народную мудрость. Также он отметил, что система здравоохранения страны выстояла.

"Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", — отметил он.

По последним данным, в мире насчитывается свыше 10,3 миллиона инфицированных, почти 508 тысяч скончались. В Белоруссии выявлено 62 424 случая заражения коронавирусом, погибли 398 человек.
Ранее суточный прирост заболевших в республике мог превышать 900 человек, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя менее чем до 400.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как модно победить вирус , скрывая число забооевших и неделая тесты? Только лживый президент Беларуси на такое способен. Ура лжецу!
2 июля, 12:33
TTut_en
60700039
трактором победил или баней или силой земли? поподробнее пожалуйста
2 июля, 12:21
НЕНиколай Ефимов
45900020
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