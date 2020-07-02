Явка на общероссийском голосовании по Конституции составила 67,97%

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97 процента, свидетельствуют данные Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97 процента, свидетельствуют данные ЦИК

По результатам обработки всех протоколов, за изменения в Основной закон выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27.

В Центризбиркоме отметили, что серьезных жалоб не поступало.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки.