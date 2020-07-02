https://ria.ru/20200702/1573781562.html
Явка на общероссийском голосовании по Конституции составила 67,97%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97 процента, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:04
2020-07-02T13:20
цик рф
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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Good Day
С такой явкой разве имеет значение голосование по пунктам? Всё равно большинство бы проголосовало за Путина. Как показывает личный опыт опроса, те кто против поправок не читали даже.
24
Василий Ивашин
Транжиры. 14 млрд.руб профукали, непонятно зачем.
11
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, владимир путин, россия, конституция рф, политика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97 процента, свидетельствуют данные ЦИК
.
По результатам обработки всех протоколов, за изменения в Основной закон выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27.
В Центризбиркоме отметили, что серьезных жалоб не поступало.
Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Изменения Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.