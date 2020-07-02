Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573781562.html
Явка на общероссийском голосовании по Конституции составила 67,97%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97 процента, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:20
цик рф
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
С такой явкой разве имеет значение голосование по пунктам? Всё равно большинство бы проголосовало за Путина. Как показывает личный опыт опроса, те кто против поправок не читали даже.
24
Транжиры. 14 млрд.руб профукали, непонятно зачем.
11
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_83e296f378cf5eaf15283fc8ae2a2b99.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c80aed98a2f1032f7aa4553c5992c262.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик рф, владимир путин, россия, конституция рф, политика

Явка на общероссийском голосовании по Конституции составила 67,97%

12:04 02.07.2020 (обновлено: 13:20 02.07.2020)
1113
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию России
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97 процента, свидетельствуют данные ЦИК.
По результатам обработки всех протоколов, за изменения в Основной закон выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27.
В Центризбиркоме отметили, что серьезных жалоб не поступало.
Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Изменения Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
188330369
Обсудить 5
Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФВладимир ПутинРоссияКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
С такой явкой разве имеет значение голосование по пунктам? Всё равно большинство бы проголосовало за Путина. Как показывает личный опыт опроса, те кто против поправок не читали даже.
2 июля, 13:13
Good Day
1900005
Транжиры. 14 млрд.руб профукали, непонятно зачем.
2 июля, 12:56
ВИВасилий Ивашин
501005
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России/ Голосование по поправкам в Конституцию РФ в госпиталях COVID-19
ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по Конституции: подведение итогов
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Итоги голосования по поправкам к Конституции
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Чей голос в России имеет значение?
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортаж
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
В МИД не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" с талибами
Москва
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния