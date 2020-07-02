В Ингушетии за поправки к Конституции проголосовали 87,5% избирателей

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Более 87% избирателей Ингушетии проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против - почти 11%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"За поправки в конституцию в Ингушетии проголосовало 87,50% принявших участие в голосовании, против – 10,85%", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что явка в регионе составила 76,34%.

На выборах президента России в марте 2018 года явка по Ингушетии составила 81,9%. Явка на выборах в Госдуму в республике в сентябре 2016 года составила 81,1%.