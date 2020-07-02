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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573781445.html
В Ингушетии за поправки к Конституции проголосовали 87,5% избирателей
Более 87% избирателей Ингушетии проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против - почти 11%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика ингушетия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
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РИА Новости
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60
конституция рф, республика ингушетия, политика

В Ингушетии за поправки к Конституции проголосовали 87,5% избирателей

12:02 02.07.2020 (обновлено: 12:12 02.07.2020)
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
Перейти в фотобанк
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Более 87% избирателей Ингушетии проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против - почти 11%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"За поправки в конституцию в Ингушетии проголосовало 87,50% принявших участие в голосовании, против – 10,85%", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что явка в регионе составила 76,34%.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Ингушетии составила 81,9%. Явка на выборах в Госдуму в республике в сентябре 2016 года составила 81,1%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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