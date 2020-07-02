В Ингушетии за поправки к Конституции проголосовали 87,5% избирателей

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Более 87% избирателей Ингушетии проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против - почти 11%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"За поправки в конституцию в Ингушетии проголосовало 87,50% принявших участие в голосовании, против – 10,85%", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что явка в регионе составила 76,34%.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Ингушетии составила 81,9%. Явка на выборах в Госдуму в республике в сентябре 2016 года составила 81,1%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.