В СПЧ и ОП заявили о предельной прозрачности процесса голосования

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Общественной палате РФ заявили о предельной прозрачности процесса голосования по поправкам в конституцию и отсутствии нарушений, которые ставили бы под сомнение его результат.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой , составила порядка 65%.

"От лица более, чем полумиллиона наблюдателей, которые представляют собой срез всего гражданского общества, мы уверенно можем сказать о предельной прозрачности процесса голосования и отсутствии нарушений, которые ставят под сомнение его результат", - сказал руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-конференции.

В свою очередь ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов также сообщил о том, что по итогам шести дней голосования до 1 июля региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования смогла зафиксировать отсутствие нарушений, которые ставили бы под сомнение результаты волеизъявления.

"Мелочь была, она всегда может быть, но серьезных (нарушений) не было... При этом на протяжении всех семи дней наблюдали устойчивую явку участников голосования. Эта явка обусловлена прежде всего фактом доверия граждан избирательной системе и осознание населением значимости принимаемых решений. На самом деле был гражданский подъем", - отметил он.

По его словам, отмечались отдельные недочеты в организации работы комиссии, в том числе при организации выездного и надомного голосования, замечания наблюдателей в большинстве случаев воспринимались конструктивно, принимались необходимые меры по их разрешению.