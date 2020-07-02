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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В СПЧ и ОП заявили о предельной прозрачности процесса голосования
В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Общественной палате РФ заявили о предельной прозрачности процесса голосования по поправкам в конституцию и РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:59
голосование по поправкам в конституцию
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
элла памфилова
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москва
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политика
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), элла памфилова, александр точенов, москва, нижегородская область, политика

В СПЧ и ОП заявили о предельной прозрачности процесса голосования

11:59 02.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Общественной палате РФ заявили о предельной прозрачности процесса голосования по поправкам в конституцию и отсутствии нарушений, которые ставили бы под сомнение его результат.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.
"От лица более, чем полумиллиона наблюдателей, которые представляют собой срез всего гражданского общества, мы уверенно можем сказать о предельной прозрачности процесса голосования и отсутствии нарушений, которые ставят под сомнение его результат", - сказал руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-конференции.
В свою очередь ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов также сообщил о том, что по итогам шести дней голосования до 1 июля региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования смогла зафиксировать отсутствие нарушений, которые ставили бы под сомнение результаты волеизъявления.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 11:49Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова: нет сомнений, что голосование по поправкам состоялось
"Мелочь была, она всегда может быть, но серьезных (нарушений) не было... При этом на протяжении всех семи дней наблюдали устойчивую явку участников голосования. Эта явка обусловлена прежде всего фактом доверия граждан избирательной системе и осознание населением значимости принимаемых решений. На самом деле был гражданский подъем", - отметил он.
По его словам, отмечались отдельные недочеты в организации работы комиссии, в том числе при организации выездного и надомного голосования, замечания наблюдателей в большинстве случаев воспринимались конструктивно, принимались необходимые меры по их разрешению.
"Другая форма голосования, которая использовалась впервые в Москве, но она была принята сейчас на двух регионах - это дистанционное электронное голосование было проведено в Москве и Нижегородской области... Граждане активно участвовали в ней. Явка среди записавшихся просто великолепная - свыше 90%. Но были попытки дискредитировать эту форму. В целом стоит сказать, что технологии нуждаются в совершенствовании, но с другой стороны, и сами технологии развиваются каждый день, новые будут применяться. По оценкам избирателей, электронное голосование прошло легитимно и при высокой явке", - пояснил Точенов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Элла ПамфиловаАлександр ТоченовМоскваНижегородская областьПолитика
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