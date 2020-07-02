Памфилова оценила предварительные итоги голосования по Конституции

"Ещё могут быть какие-то нюансы, в том числе мы должны рассмотреть, если поступят какие-то жалобы, после этого уже официально своим постановлением мы их утвердим. Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, но они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", - сказала Памфилова.