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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573781240.html
Памфилова оценила предварительные итоги голосования по Конституции
В Центризбирком могут поступить какие-то жалобы по голосованию по поправкам, но на общие итоги это не повлияет, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:58
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова оценила предварительные итоги голосования по Конституции

11:58 02.07.2020
992
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Центризбирком могут поступить какие-то жалобы по голосованию по поправкам, но на общие итоги это не повлияет, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
"Ещё могут быть какие-то нюансы, в том числе мы должны рассмотреть, если поступят какие-то жалобы, после этого уже официально своим постановлением мы их утвердим. Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, но они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", - сказала Памфилова.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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