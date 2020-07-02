https://ria.ru/20200702/1573781240.html
Памфилова оценила предварительные итоги голосования по Конституции
В Центризбирком могут поступить какие-то жалобы по голосованию по поправкам, но на общие итоги это не повлияет, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:58
2020-07-02T11:58
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика