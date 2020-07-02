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Ереван начал переговоры по поставкам разрабатываемых вакцин против COVID
Армянская сторона начала переговоры по налаживанию поставок разрабатываемых вакцин против коронавируса, сообщил в четверг на заседании правительства министр... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

Ереван начал переговоры по поставкам разрабатываемых вакцин против COVID

11:58 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армянская сторона начала переговоры по налаживанию поставок разрабатываемых вакцин против коронавируса, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
"Переговоры ведутся по двум направлениям. Во-первых, напрямую с производителями. Я вчера лично говорил с коммерческим директором (американской – ред.) компании Moderna, аффилированной с нашим соотечественником Нубаром Афеяном", - сказал министр.
По его словам, разрабатываемая компанией вакцина mRNA-1273 считается одной из самых перспективных.
"Второе направление – платформы Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, UNICЕF, которые планируют закупить крупные партии вакцины для их равномерного распределения по странам", - отметил Торосян.
Он добавил, что переговоры ведутся уже сейчас, так как есть опасность, что некоторые страны могут сразу закупить основные партии препаратов и другим государствам вакцина достанется поздно. Министр считает, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце 2020 или начале 2021 года.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 04:53Распространение нового коронавируса
Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 26 658 случаев заражения, свыше 15 тысяч пациентов вылечились, 459 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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