Ереван начал переговоры по поставкам разрабатываемых вакцин против COVID

"Переговоры ведутся по двум направлениям. Во-первых, напрямую с производителями. Я вчера лично говорил с коммерческим директором (американской – ред.) компании Moderna, аффилированной с нашим соотечественником Нубаром Афеяном", - сказал министр.

"Второе направление – платформы Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, UNICЕF, которые планируют закупить крупные партии вакцины для их равномерного распределения по странам", - отметил Торосян.

Он добавил, что переговоры ведутся уже сейчас, так как есть опасность, что некоторые страны могут сразу закупить основные партии препаратов и другим государствам вакцина достанется поздно. Министр считает, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце 2020 или начале 2021 года.