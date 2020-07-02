В Брянской области поправки к Конституции поддержали 85,81% избирателей

По данным облизбиркома, явка составила 86%. За поправки проголосовали 85, 81% избирателей, пришедших на участки в Брянской области, против - 13, 05%. Также отмечается, что число недействительных бюллетеней превысило 10 тысяч. В списки участников голосования были включены 978 141 избиратель.