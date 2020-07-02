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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573781127.html
В Брянской области поправки к Конституции поддержали 85,81% избирателей
Поправки к конституции поддержали 85,81% жителей Брянской области, против высказались 13,05% избирателей, сообщается на сайте областной избирательной комиссии. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:03
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
брянская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир путин, москва, нижегородская область, конституция рф, брянская область, политика

В Брянской области поправки к Конституции поддержали 85,81% избирателей

11:57 02.07.2020 (обновлено: 12:03 02.07.2020)
108
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. Поправки к конституции поддержали 85,81% жителей Брянской области, против высказались 13,05% избирателей, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.
В Брянской области обработаны 100% протоколов.
По данным облизбиркома, явка составила 86%. За поправки проголосовали 85, 81% избирателей, пришедших на участки в Брянской области, против - 13, 05%. Также отмечается, что число недействительных бюллетеней превысило 10 тысяч. В списки участников голосования были включены 978 141 избиратель.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 11:49Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова: нет сомнений, что голосование по поправкам состоялось
500004
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваНижегородская областьКонституция РФБрянская областьПолитика
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