МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В 18 городах России открываются визовые центры Финляндии для выдачи паспортов, сообщает VFS Global.

Прием документов на визу в страну на данный момен приостановлен из-за коронавируса.

Так, 2 июля центры заработают в Москве, Петрозаводске, Мурманске и Калининграде. А 6 июля они будут открыты в Архангельске, Выборге, Великом Новгороде, Вологде, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Уфе и Владивостоке.

Все клиенты должны будут пройти проверку температуры тела на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте.