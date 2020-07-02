https://ria.ru/20200702/1573781066.html
В 18 городах России открываются визовые центры Финляндии
В 18 городах России открываются визовые центры Финляндии для выдачи паспортов, сообщает VFS Global. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:12
2020-07-02T12:12
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, финляндия
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В 18 городах России открываются визовые центры Финляндии для выдачи паспортов, сообщает VFS Global.
Прием документов на визу в страну на данный момен приостановлен из-за коронавируса.
Так, 2 июля центры заработают в Москве, Петрозаводске, Мурманске и Калининграде. А 6 июля они будут открыты в Архангельске, Выборге, Великом Новгороде, Вологде, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Уфе и Владивостоке.
Все клиенты должны будут пройти проверку температуры тела на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте.
Кроме того, все сотрудники центра соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов для рук, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре.