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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 59 тысяч
Рекордные 1624 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки в Индонезии, число подтвержденных случаев заражения превысило 59 тысяч, сообщает министерство... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 59 тысяч

11:53 02.07.2020
92
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рекордные 1624 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки в Индонезии, число подтвержденных случаев заражения превысило 59 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, с начала вспышки коронавируса в Индонезии заразились 59 394 человека. За сутки в стране скончались 53 человека, общее число погибших - 2987. Выздоровели в общей сложности 26 667 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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