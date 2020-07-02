На Сахалине заработают детские лагеря, которые были обсерваторами

Так, 9 июля начнет работать "Лесное озеро", 13 июля – "Юбилейный", а до 20 июля – "Сахалинский Артек". Площадки отдыха ранее использовались как обсерваторы, но после дезинфекции они будут готовы принять детей.

Также стало известно, что островным школьникам предоставят путевки в оздоровительные лагеря вне очереди. В следующем году их получат ребята, чьи смены в загородных учреждениях отдыха в этом сезоне были отменены из-за COVID-19.