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На Сахалине заработают детские лагеря, которые были обсерваторами
В середине июля в Сахалинской области начнут принимать детей оздоровительные лагеря, которые раньше служили обсерваторами, сообщает официальный сайт губернатора РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:11
туризм
коронавирус в россии
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новости - туризм
валерий лимаренко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, валерий лимаренко, сахалинская область

На Сахалине заработают детские лагеря, которые были обсерваторами

13:11 02.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСудно заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Судно заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В середине июля в Сахалинской области начнут принимать детей оздоровительные лагеря, которые раньше служили обсерваторами, сообщает официальный сайт губернатора и правительства региона.
Так, 9 июля начнет работать "Лесное озеро", 13 июля – "Юбилейный", а до 20 июля – "Сахалинский Артек". Площадки отдыха ранее использовались как обсерваторы, но после дезинфекции они будут готовы принять детей.
Такая информация прозвучала в ходе прямого эфира с губернатором Валерием Лимаренко, который посвятили вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Также стало известно, что островным школьникам предоставят путевки в оздоровительные лагеря вне очереди. В следующем году их получат ребята, чьи смены в загородных учреждениях отдыха в этом сезоне были отменены из-за COVID-19.
Ока
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