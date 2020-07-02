https://ria.ru/20200702/1573780773.html
На Сахалине заработают детские лагеря, которые были обсерваторами
В середине июля в Сахалинской области начнут принимать детей оздоровительные лагеря, которые раньше служили обсерваторами, сообщает официальный сайт губернатора РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:11
2020-07-02T13:11
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валерий лимаренко
сахалинская область
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, валерий лимаренко, сахалинская область