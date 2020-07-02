Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573780720.html
В Нидерландах машина въехала в здание школы, где шла вечеринка
Легковой автомобиль въехал в здание начальной школы в провинции Северная Голландия на западе Нидерландов во время прощальной вечеринки для учеников, никто не... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:51
северная голландия
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1400x0_80_0_0_c827210cd01da65367f9dff17b9f0184.jpg
https://ria.ru/20170903/1501658966.html
северная голландия
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1400x0_80_0_0_c827210cd01da65367f9dff17b9f0184.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_100:0:700:450_1400x0_80_0_0_f2f9302b52b53a830312f10a519d4f24.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_120:0:570:450_1400x0_80_0_0_2ef27b132ab21e09e40a44ecdff1cdbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная голландия, нидерланды, в мире

В Нидерландах машина въехала в здание школы, где шла вечеринка

11:51 02.07.2020
216
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в здание начальной школы в провинции Северная Голландия на западе Нидерландов во время прощальной вечеринки для учеников, никто не пострадал, сообщает портал NL Times со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в среду вечером. В это время в спортивном зале школы проходила прощальная вечеринка для школьников, которые завершили обучение в начальных классах и перейдут после каникул в среднюю школу.
Как заявили в полиции, в ходе происшествия никто не пострадал, водитель автомобиля был задержан для допроса.
После инцидента здание школы было эвакуировано и оцеплено.
Сейчас правоохранители расследуют, был ли инцидент случайным или преднамеренным.
Полицейская машина в Великобритании. Архивное фото
3 сентября 2017, 14:32
В Британии автомобиль протаранил жилой дом
002030
Обсудить 0
Северная ГолландияНидерландыВ мире
Рекомендуем
Военный эксперт Владимир Неелов
Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
В Красногорске рассказали о состоянии девочки, на которую упала бутылка
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 59 тысяч
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Ереван начал переговоры по поставкам разрабатываемых вакцин против COVID
Гражданин США Пол Уилан
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Яков Смолий
Эксперт прокомментировал отставку главы Нацбанка Украины
Фисташки
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон
В "Союзмультфильме" рассказали, почему не будет новых серий о Карлсоне
Украинские военнослужащие
В ВС Украины выявили девять новых случаев COVID-19
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова: нет сомнений, что голосование по поправкам состоялось
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Брянской области поправки к Конституции поддержали 85,81% избирателей
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале
Работа информационного центра ЦИК России
В СПЧ и ОП заявили о предельной прозрачности процесса голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния