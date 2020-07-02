В Нидерландах машина въехала в здание школы, где шла вечеринка

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в здание начальной школы в провинции Легковой автомобиль въехал в здание начальной школы в провинции Северная Голландия на западе Нидерландов во время прощальной вечеринки для учеников, никто не пострадал, сообщает портал NL Times со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в среду вечером. В это время в спортивном зале школы проходила прощальная вечеринка для школьников, которые завершили обучение в начальных классах и перейдут после каникул в среднюю школу.

Automobilist die school binnenreed in Grootebroek deed dat met opzet https://t.co/y5RPacVhkE pic.twitter.com/lY7qDqtYzH — NoordhollandsDagblad (@nhdagblad) July 2, 2020

Как заявили в полиции, в ходе происшествия никто не пострадал, водитель автомобиля был задержан для допроса.

После инцидента здание школы было эвакуировано и оцеплено.