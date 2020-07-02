Мурманские власти могут задействовать госпиталь МЧС для лечения COVID-19

Глава региона отметил, что по большинству муниципальных образований ситуация остается стабильной. Внимание властей приковано к Мурманску , где ежедневный рост держится на серьезном уровне – за последние сутки 59 человек, в среду - 112, согласно статистике оперативного штаба.

"Сейчас задача – реализовать комплекс мероприятий в Мурманске. Мы не будем вводить никаких новых ограничений, но и в ближайшие 2 недели не будем делать новых послаблений. Те режимы, которые действуют, продолжат свое действие. С учетом ситуации и прогноза не исключено, что мы запустим резервный госпиталь в МЧС в Мурмашах, если это понадобится", - сказал Чибис.

Он добавил, что сейчас принципиально важно преодолеть рост заражений в Мурманске, при этом, по наблюдениям медиков, увеличение количества выявлений происходит после теплых выходных. "Заражение идет через семейные очаги и после выездов на природу", - сообщил Чибис.

По состоянию на четверг, в Мурманской области выявлено 5485 случаев коронавирусной инфекции, 2293 - на стройплощадке в Белокаменке, где в последнее время не регистрируется новых случаев заболевания, 3192 - на остальной территории Мурманской области, больше всего – 1881 случай - в Мурманске. Выздоровели 71% заболевших, 16 человек скончались.