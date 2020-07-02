https://ria.ru/20200702/1573780671.html
Мурманские власти могут задействовать госпиталь МЧС для лечения COVID-19
Власти Мурманской области не исключают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе придется задействовать резервный госпиталь, возведенный РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:51
2020-07-02T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей чибис
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
мурманская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей чибис, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, мурманская область, общество
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости.
Власти Мурманской области
не исключают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции
в регионе придется задействовать резервный госпиталь, возведенный МЧС
в Мурмашах под Мурманском, сообщил на онлайн-брифинге губернатор Андрей Чибис
.
Глава региона отметил, что по большинству муниципальных образований ситуация остается стабильной. Внимание властей приковано к Мурманску
, где ежедневный рост держится на серьезном уровне – за последние сутки 59 человек, в среду - 112, согласно статистике оперативного штаба.
"Сейчас задача – реализовать комплекс мероприятий в Мурманске. Мы не будем вводить никаких новых ограничений, но и в ближайшие 2 недели не будем делать новых послаблений. Те режимы, которые действуют, продолжат свое действие. С учетом ситуации и прогноза не исключено, что мы запустим резервный госпиталь в МЧС в Мурмашах, если это понадобится", - сказал Чибис.
Он добавил, что сейчас принципиально важно преодолеть рост заражений в Мурманске, при этом, по наблюдениям медиков, увеличение количества выявлений происходит после теплых выходных. "Заражение идет через семейные очаги и после выездов на природу", - сообщил Чибис.
По состоянию на четверг, в Мурманской области выявлено 5485 случаев коронавирусной инфекции, 2293 - на стройплощадке в Белокаменке, где в последнее время не регистрируется новых случаев заболевания, 3192 - на остальной территории Мурманской области, больше всего – 1881 случай - в Мурманске. Выздоровели 71% заболевших, 16 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.