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Мурманские власти могут задействовать госпиталь МЧС для лечения COVID-19
Власти Мурманской области не исключают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе придется задействовать резервный госпиталь, возведенный РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:51
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Мурманские власти могут задействовать госпиталь МЧС для лечения COVID-19

11:51 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
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Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области не исключают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе придется задействовать резервный госпиталь, возведенный МЧС в Мурмашах под Мурманском, сообщил на онлайн-брифинге губернатор Андрей Чибис.
Глава региона отметил, что по большинству муниципальных образований ситуация остается стабильной. Внимание властей приковано к Мурманску, где ежедневный рост держится на серьезном уровне – за последние сутки 59 человек, в среду - 112, согласно статистике оперативного штаба.
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"Сейчас задача – реализовать комплекс мероприятий в Мурманске. Мы не будем вводить никаких новых ограничений, но и в ближайшие 2 недели не будем делать новых послаблений. Те режимы, которые действуют, продолжат свое действие. С учетом ситуации и прогноза не исключено, что мы запустим резервный госпиталь в МЧС в Мурмашах, если это понадобится", - сказал Чибис.
Он добавил, что сейчас принципиально важно преодолеть рост заражений в Мурманске, при этом, по наблюдениям медиков, увеличение количества выявлений происходит после теплых выходных. "Заражение идет через семейные очаги и после выездов на природу", - сообщил Чибис.
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По состоянию на четверг, в Мурманской области выявлено 5485 случаев коронавирусной инфекции, 2293 - на стройплощадке в Белокаменке, где в последнее время не регистрируется новых случаев заболевания, 3192 - на остальной территории Мурманской области, больше всего – 1881 случай - в Мурманске. Выздоровели 71% заболевших, 16 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ЧибисЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскМурманская областьОбщество
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