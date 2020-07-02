Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре

Подготовка к открытию фестиваля "Кинотавр" в Сочи

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, сообщила пресс-служба киносмотра.

В апреле организаторы сообщали, что фестиваль перенесен с июня на осень.

"Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится. Фестиваль не будет переноситься в онлайн - он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.