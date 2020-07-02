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Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, сообщила пресс-служба киносмотра. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:57
2020-07-02T12:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, сообщила пресс-служба киносмотра.
В апреле организаторы сообщали, что фестиваль перенесен с июня на осень.
"Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится. Фестиваль не будет переноситься в онлайн - он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, в этом году формат фестиваля будет немного изменен, в частности, "Кинотавр" сможет принять меньшее число гостей, развлекательная программа будет сокращена, и все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.