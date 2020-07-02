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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей оказались в числе 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных достигло 6645 человек, сообщил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:47
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, саратов, общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

11:47 02.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Шесть детей оказались в числе 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных достигло 6645 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 99 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - 11; 40-49 лет - 17; 50-59 лет - 25; старше 60 - 34. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Саратове, 12 - в Балаковском, восемь - в Ивантеевском, четыре - в Энгельсском, по три - в Вольском, Дергачевском, Краснокутском и Марксовском, по два - в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Ершовском, Краснопартизанском, Новобурасском и Новоузенском, по одному - еще в семи районах области.
"Среди заболевших 18 контактных лиц, 79 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 55, с признаками ОРВИ - 24, с бессимптомным течением - 20", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее число заразившихся коронавирусом в области возросло до 6645 человек, из них выздоровели 3569 человек, в том числе 19 за последние сутки.
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