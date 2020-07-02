В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"В регионе зарегистрировано 99 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - 11; 40-49 лет - 17; 50-59 лет - 25; старше 60 - 34. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.