В ВС Украины выявили девять новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.