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В ВС Украины выявили девять новых случаев COVID-19
Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 166 человек, выздоровели 342, сообщил в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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353
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили девять новых случаев COVID-19

11:45 02.07.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 166 человек, выздоровели 342, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВСУ болеют 166 человек, всего за время пандемии выздоровели 342 пациента, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 529 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 45 887 случаев COVID-19, скончались 1185 человек, 20 053 пациента выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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