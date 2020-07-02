Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573780093.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
польша
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_65fad438cf6de15357ea0ec586d42b88.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_864:0:4320:3456_1400x0_80_0_0_b7cf5942cfd5aabd12ddfd50209598ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

11:43 02.07.2020
207
© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 371 человека. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 146.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
За тот же период от коронавируса скончались 15 человек. Общее число летальных случаев составило 1 492.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1787 человек, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 521 находится на карантине, 22 209 выздоровели.
До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
900200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В ВС Украины выявили девять новых случаев COVID-19
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 59 тысяч
Гражданин США Пол Уилан
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале
Москва
В Москве июнь превысил норму по температуре на 2,4 градуса
Полиция Нидерландов
В Нидерландах машина въехала в здание школы, где шла вечеринка
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Ереван начал переговоры по поставкам разрабатываемых вакцин против COVID
Яков Смолий
Эксперт прокомментировал отставку главы Нацбанка Украины
Военный эксперт Владимир Неелов
Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену
Пассажирский самолет в небе
Грузия возобновит спецрейсы для возвращения своих граждан на родину
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше число случаев COVID достигло 34 755
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 698
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 503 новых случая COVID-19
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния