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Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:42
дело пола уилана
пол уилан
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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353
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353
60
дело пола уилана, пол уилан, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, москва, сша, таиланд, в мире

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

11:42 02.07.2020
2009
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"В уголовном порядке даётся 10 дней на обжалование (приговора). У него 15 июня был приговор, 26-го вступил в законную силу. По поводу обмена - этим занимаются политики, долгая процедура. Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время", - сказал собеседник агентства.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
15 июня, 18:29
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Жеребенков ранее заявил, что Служба внешней разведки якобы рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
15 июня, 15:54
Семья Пола Уилана прокомментировала его приговор
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
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Дело Пола УиланаПол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутМоскваСШАТаиландВ мире
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