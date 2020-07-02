Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

"В уголовном порядке даётся 10 дней на обжалование (приговора). У него 15 июня был приговор, 26-го вступил в законную силу. По поводу обмена - этим занимаются политики, долгая процедура. Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время", - сказал собеседник агентства.