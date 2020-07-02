https://ria.ru/20200702/1573779896.html
Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале
ЦИК не комментирует, почему в Ненецком автономном округе высокий процент протестного голосования по поправкам, но свою задачу по достоверному отражению... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:41
2020-07-02T12:02
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, конституция рф, в мире
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
ЦИК не комментирует, почему в Ненецком автономном округе высокий процент протестного голосования по поправкам, но свою задачу по достоверному отражению волеизъявления граждан комиссия выполнила, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова
.
"Мы не комментируем, почему люди голосовали так - это их право, это их право выразить свое волеизъявление. Но свою задачу мы выполнили: мы достоверно отразили мнение людей. Наша задача - достоверно отразить результаты, основанные на волеизъявлении людей", - сказала Памфилова.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.