Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале

"Мы не комментируем, почему люди голосовали так - это их право, это их право выразить свое волеизъявление. Но свою задачу мы выполнили: мы достоверно отразили мнение людей. Наша задача - достоверно отразить результаты, основанные на волеизъявлении людей", - сказала Памфилова.