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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573779896.html
Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале
ЦИК не комментирует, почему в Ненецком автономном округе высокий процент протестного голосования по поправкам, но свою задачу по достоверному отражению... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:02
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
в мире
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РИА Новости
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353
60
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элла памфилова, конституция рф, в мире

Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале

11:41 02.07.2020 (обновлено: 12:02 02.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЦИК не комментирует, почему в Ненецком автономном округе высокий процент протестного голосования по поправкам, но свою задачу по достоверному отражению волеизъявления граждан комиссия выполнила, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы не комментируем, почему люди голосовали так - это их право, это их право выразить свое волеизъявление. Но свою задачу мы выполнили: мы достоверно отразили мнение людей. Наша задача - достоверно отразить результаты, основанные на волеизъявлении людей", - сказала Памфилова.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФВ мире
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