В Москве июнь превысил норму по температуре на 2,4 градуса

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Июнь в Москве превысил норму по осадкам в 2-2,5 раза, а по температуре - на 2,4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Среднесуточная температура воздуха на ВДНХ оказалась выше климатической нормы на 2,4 градуса. Максимальная температура, которая наблюдалась в Москве в июне, была на Балчуге и составила 31,8 градуса, на опорной станции на ВДНХ - 31,4 градуса. Это было 17 июня", - рассказала Позднякова.
По ее словам, практически на всех станциях Москвы количество осадков в июне превысило норму: на ВДНХ в 2 раза, в МГУ и районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) - в 2,5 раза.
"Наиболее интенсивные дожди в течение июня пришлись в ночь на 21 июня, тогда только за ночь на станции ВДНХ выпало 29 миллиметров осадков, то есть дожди были категории сильные. При норме осадков 75 миллиметров на ВДНХ выпало 158,8 миллиметра, в районе МГУ норма 74 миллиметра, а выпало 193 миллиметра", - отметила метеоролог.