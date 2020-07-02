В Москве июнь превысил норму по температуре на 2,4 градуса

"Наиболее интенсивные дожди в течение июня пришлись в ночь на 21 июня, тогда только за ночь на станции ВДНХ выпало 29 миллиметров осадков, то есть дожди были категории сильные. При норме осадков 75 миллиметров на ВДНХ выпало 158,8 миллиметра, в районе МГУ норма 74 миллиметра, а выпало 193 миллиметра", - отметила метеоролог.