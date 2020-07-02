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В Москве июнь превысил норму по температуре на 2,4 градуса
Июнь в Москве превысил норму по осадкам в 2-2,5 раза, а по температуре - на 2,4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:41
татьяна позднякова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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татьяна позднякова, москва, общество

В Москве июнь превысил норму по температуре на 2,4 градуса

11:41 02.07.2020
69
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Июнь в Москве превысил норму по осадкам в 2-2,5 раза, а по температуре - на 2,4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Среднесуточная температура воздуха на ВДНХ оказалась выше климатической нормы на 2,4 градуса. Максимальная температура, которая наблюдалась в Москве в июне, была на Балчуге и составила 31,8 градуса, на опорной станции на ВДНХ - 31,4 градуса. Это было 17 июня", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, практически на всех станциях Москвы количество осадков в июне превысило норму: на ВДНХ в 2 раза, в МГУ и районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) - в 2,5 раза.
"Наиболее интенсивные дожди в течение июня пришлись в ночь на 21 июня, тогда только за ночь на станции ВДНХ выпало 29 миллиметров осадков, то есть дожди были категории сильные. При норме осадков 75 миллиметров на ВДНХ выпало 158,8 миллиметра, в районе МГУ норма 74 миллиметра, а выпало 193 миллиметра", - отметила метеоролог.
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