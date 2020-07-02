https://ria.ru/20200702/1573779550.html
В Минтрансе рассказали о поддержке предприятий транспорта
Системообразующие предприятия в транспортной отрасли получили поддержку на 98,5 миллиарда рублей, могут получить дополнительно еще около 65 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:37
2020-07-02T11:37
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Системообразующие предприятия в транспортной отрасли получили поддержку на 98,5 миллиарда рублей, могут получить дополнительно еще около 65 миллиардов рублей, следует из документов Минтранса РФ.
Предприятия морского и речного транспорта уже получили поддержку на 517,1 миллиона рублей, компаниям этого сегмента планируется оказать поддержку на еще 1,574 миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.
Компаниям в сфере железнодорожного транспорта оказали поддержку на 7,2 миллиарда рублей, планируется выделить дополнительно еще 61,236 миллиарда рублей. Автомобильному транспорту оказали поддержку на 0,5 миллиарда рублей. Дополнительные меры поддержки в документе не прописаны.
Воздушный транспорт получил поддержку на 90,304 миллиарда рублей, еще предприятиям этого сегмента планируется выделить 1,919 миллиарда.
Минтранс России включил в перечень системообразующих предприятий свыше 160 транспортных компаний. Это морской пассажирский транспорт, морские грузоперевозки, речные перевозки пассажиров, речные грузоперевозки, порты, пассажирские перевозки воздушным транспортом, грузовые перевозки воздушным транспортом, аэропорты, междугородние и международные перевозки железнодорожным транспортом, грузовые железнодорожные перевозки, пассажирские железнодорожные перевозки в пригородном сообщении, автобусный, троллейбусный, трамвайный транспорт и метро, грузовой автотранспорт, инфраструктурное строительство, транспортно-логистические центры.
Включение компаний в перечень системообразующих предприятий позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов.
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