Грузия возобновит спецрейсы для возвращения своих граждан на родину

ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Власти Власти Грузии приняли решение возобновить программу по возвращению своих граждан на родину в условиях пандемии коронавируса , теперь спецрейсы должны осуществлять несколько грузинских авиакомпаний, заявил премьер-министр Георгий Гахария на правительственном заседании.

В Грузии из-за коронавируса закрыты границы и прекращено авиасообщение со всеми странами, однако грузинская авиакомпания Georgian airways при содействии правительства с начала пандемии осуществляла специальные рейсы для возвращения граждан Грузии на родину.

"Мы приняли решение возобновить программу, согласно которой мы привозили граждан Грузии из разных европейских стран. Министерство экономики получило поручение срочно сформировать конкретный график рейсов с приемлемой ценой на билеты. Стоимость не должна превышать 200 евро и тех катастрофических цен, о которых мы слышали",- заявил Гахария.

По его словам, вывозом граждан Грузии "должны заняться несколько авиакомпаний".