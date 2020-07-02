В Красногорске рассказали о состоянии девочки, на которую упала бутылка

"В ночь с 1 на 2 июля в Красногорской городской больнице №1 проведена операция. По данным на 11.00 часов состояние малышки удовлетворительное. Она находится под постоянным контролем медиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после инцидента с бутылкой. Предварительно установлено, что на балконе на 23-м этаже находились трое детей, один из них сбросил пакет с мусором. Место происшествия осмотрено, изъяты осколки бутылки и иные предметы.