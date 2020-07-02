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В Красногорске рассказали о состоянии девочки, на которую упала бутылка
Состояние девочки, на голову которой упала бутылка в Красногорске, в настоящее время удовлетворительное, она находится под постоянным контролем медиков,... РИА Новости, 02.07.2020
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эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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РИА Новости
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Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
Опубликовано видео инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка.
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эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия

В Красногорске рассказали о состоянии девочки, на которую упала бутылка

11:36 02.07.2020 (обновлено: 11:41 02.07.2020)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Состояние девочки, на голову которой упала бутылка в Красногорске, в настоящее время удовлетворительное, она находится под постоянным контролем медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы города.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. После ее прооперировали.
"В ночь с 1 на 2 июля в Красногорской городской больнице №1 проведена операция. По данным на 11.00 часов состояние малышки удовлетворительное. Она находится под постоянным контролем медиков", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после инцидента с бутылкой. Предварительно установлено, что на балконе на 23-м этаже находились трое детей, один из них сбросил пакет с мусором. Место происшествия осмотрено, изъяты осколки бутылки и иные предметы.
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